Es war ein spannendes Event für alle, die eine exzellente Küche lieben: Am Dienstagabend gab im Rahmen einer großen Gala im International Convention Center in Barcelona der renommierte Gastroführer Guide Michelin die Restaurants in Spanien bekannt, die für 2024 mit einem oder mehreren Michelin-Sternen ausgezeichnet wurden. Die alljährliche Zeremonie ist die Hommage an die Haute Cuisine schlechthin.

Neu in die Kochelite Mallorcas hat es der 35-jährige Jordi Cantó geschafft: Er steht im Restaurant Sa Clastra im Fünf-Sterne-Hotel Castell Son Claret in Es Capdellà seit 2021 am Herd. Der Mallorquiner hatte dort zuvor mit Topkoch Fernando P. Arellano im Zaranda gearbeitet, als dieser noch im Castell Son Claret seine Gäste verwöhnte.

Zwölf Sterne für elf Restaurants: Mallorca kann sich also wieder über einen wahren Sternenregen freuen. Das Voro in Canyamel mit Küchenchef Álvaro Salazar konnte sich wieder als einziges Zwei-Sterne-Restaurant behaupten. Damit ist das Voro, zumindest nach Ansicht der Michelin-Tester, das beste Restaurant der Insel. Salazar gehört zu dem illustren Kreis von insgesamt nur 32 Zwei-Sterne-Köchen in Spanien.

Der letztjährige Newcomer unter den Ein-Sterne-Köchen auf Mallorca, Javier Hoebeeck vom Fusion19 an der Playa de Muro, wurde ebenfalls bestätigt. Der Sohn eines Belgiers und einer Mallorquinerin rührte früher ebenfalls im Zaranda neben Starkoch Fernando P. Arellano in den Töpfen.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Michelin eine immer bedeutendere Rolle. So wurden erneut grüne Sterne an Restaurants vergeben, die sich besonders für eine nachhaltige Gastronomie und den Schutz der Umwelt einsetzen. Der grüne Stern für Nachhaltigkeit wird seit 2020 verliehen. Neu prämiert auf Mallorca wurden – nach Maca de Castro und Andreu Genestra (beides Ein-Stern-Restaurants) – jetzt das Restaurant Ca Na Toneta in Caimari der Schwestern Maria und Teresa Solivellas sowie das Lokal Bens d’Avalls zwischen Sóller und Deià von Benet und Jaume Vicens (ebenfalls ein Ein-Stern-Restaurant).

Mallorcas Sterne im Überblick

Das sind die Restaurants, die die Tester der roten Gourmet-Bibel für ihre Kochkunst prämierten:

** Restaurant Voro, Canyamel: Álvaro Salazar

* Restaurant Sa Clastra, Es Capdellà, Jordi Cantó

* Restaurant Adrián Quetglas, Palma: Adrián Quetglas

* Restaurant Andreu Genestra, Llucmajor: Andreu Genestra

* Restaurant Béns d'Avall, Sóller: Benet und Jaume Vicens

* Restaurant Dins Santi Taura, Palma: Santi Taura

* Restaurant Es Fum, Costa d'en Blanes: Miguel Navarro

* Restaurant Fusion19, Playa de Muro: Javier Hoebeeck

* Restaurant Maca de Castro, Port d'Alcúdia: Macarena de Castro

* Restaurant Marc Fosh, Palma: Marc Fosh

* Restaurant Zaranda, Palma: Fernando P. Arellano

Welche Trends sieht Michelin in der Top-Gastroszene?

• Große Luxus-Hotels setzen weiterhin auf Haute Cuisine. Da sind zum Beispiel Miguel Navarro im Es Fum im Mardavall Hotel, Santi Taura im El Llorenç Parc de la Mar, Fernando P. Arellano im Es Príncep und jetzt eben neu Jordi Cantó im Castell Son Claret.

• Die Spitzengastronomie hat Zukunft: Viele junge Küchenchefs erkochen sich einen Stern.

• Diese haben häufig ein Faible für Fusionsküche, schwören dabei gleichzeitig auf regionale Produkte und bieten ihren Gästen mehr und mehr auch vegetarische Gerichte an.

• Die Köche setzen zunehmend auf Nachhaltigkeit.

• Was ebenfalls auf Mallorca auffällt: Die Spitzenköche verwenden zunehmend Produkte aus dem eigenen Garten. Darüber berichteten Jordi Cantó und Javier Hoebeeck bereits in Interviews mit dem Mallorca Magazin. Und auch zum Beispiel die Solivellas-Schwestern und die Familie Vicens ziehen Obst, Gemüse und Kräuter kurzerhand selbst. Frei nach dem Motto: Da weiß man, was man hat!