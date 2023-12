Die Weihnachtszeit auf Mallorca ist ganz besonders: Die Straßen und Gassen haben sich in ein glitzerndes Lichtermeer verwandelt und überall finden die schönen Weihnachtsmärkte statt. Und man hat in der Adventszeit die Möglichkeit, die Insel einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Denn die Mallorquiner haben ihre eigenen Traditionen, mit der sie sich in dieser besinnlichen Zeit einstimmen. Wo Sie sich wie die Einheimischen die Zeit vertreiben, wie sie essen und trinken, hat die MM-Redaktion für Sie recherchiert.

Die Weihnachtskrippen ansehen

Diese uralte Tradition ist aus der Adventszeit nicht wegzudenken. Die Weihnachtskrippen stellen biblische Szenen um die Weihnachtsgeschichte dar und werden aufwändig hergestellt, teilweise in feinster Handarbeit über Monate hinweg. Manche Exemplare sind Hunderte Jahre alt, andere sind moderne Versionen, aber alle sind einen Besuch wert. Nicht nur Kirchen, Ämter und Kaufhäuser stellen die Weihnachtskrippen aus, sie sind vor allem in Palma de Mallorca wirklich in fast jedem Schaufenster zu sehen. In der Inselhauptstadt stehen die größten und beliebtestenim Rathaus von Palma auf der Plaça de Cort und die im El Corte Inglés an den Avenidas.

Eine heiße Schokolade trinken

Wer gerade auf Diät ist, sollte seine guten Vorsätze direkt über Bord werden. Denn die "chocolate caliente" gehört unbedingt zu der Weihnachtszeit auf Mallorca. Sie wird in fast jeder Bar und in jedem Restaurant angeboten und meistens gibt es dazu Gebäck, wie etwa eine Ensaïmada. Aber auch Churros, frittierte, mit Zucker bestreute Stangen, werden dazu gereicht und in die Schokolade getunkt. Wenn Sie es wie die Mallorquiner machen wollen, gehen Sie in diese Bäckereien: Die Filialen von Can Joan de s'Aigo und La Rosaleda sind besonders beliebt und befinden sich alle in der Altstadt von Palma, unweit des Paseo Mallorca und der Rambla. Besonders um die Feiertage stehen die Menschen hier bis auf die Straßen in der Warteschlange.

Eine Tüte Maronen essen

Auf Mallorca ist die Winterzeit auch Kastanienzeit, denn Maronen – also Esskastanien – werden von vielen Einheimischen jetzt besonders gerne gegessen. Viele kaufen sie auch im Supermarkt und backen sie im heimischen Ofen. Wenn Sie gerade durch die wunderschön beleuchteten Straßen und Gassen Mallorcas bummeln, können Sie sich aber auch einfach eine Tüte kaufen. Auf nahezu jedem Weihnachtsmarkt auf Mallorca gibt es die Stände, in Palma beispielsweise rund um die Plaça Mayor, am Mercat d’Olivar oder an der Plaça del Mercat. Sie sind in der Regel von November bis Februar aufgebaut, am besten folgen Sie einfach dem süßlichen, leicht angebrannten Geruch, der durch die Straßen zieht. Maronen sind übrigens sehr gesund, denn sie senken den Cholesterinspiegel, enthalten viel Kalium, sind aber auch ganz schöne Kalorienbomben.

Auf den Weihnachtsmarkt gehen

Ja, auch die Mallorquiner gehen auf den Weihnachtsmarkt! Fast jeder Ort auf Mallorca richtet einen aus, auch wenn er manchmal nur an einem Tag in der Woche oder nur an einem Wochenende stattfindet. Oft gibt es viele Essensstände mit Maronen, Churros, Waffeln und Crêpes, aber manchmal findet sich auch ein Stand mit Glühwein. Dazu gibt es viele Buden mit Kunsthandwerk, wo man schon mal das ein oder andere Weihnachtsgeschenk mitnehmen kann, und viel Programm für Familien. Mal sind Hüpfburgen oder Karussells aufgebaut, mal zeigt ein Zauberer seine Tricks, ein anderes Mal wird eine weihnachtliche Geschichte vorgelesen. Oder die ganze Familie geht auf die Eisbahn! Es gibt viel zu entdecken und zu erleben, wo und wann die Weihnachtsmärkte auf Mallorca stattfinden, lesen Sie in unserem Online-Eventkalender.

Bis zum 8. Januar werden auf Mallorca viele Weihnachtsmärkte ausgerichtet, wie etwa der in Santa Ponça. Foto: Archiv

Dem Gesang der Sibylle lauschen

Diese Tradition gibt es bereits seit dem Mittelalter und jedes Jahr wird das Lied der Sibylle in den Weihnachtsmessen vorgetragen. In Palma geschieht das zum Beispiel an Heiligabend um 23 Uhr zur Mitternachtsmesse in der Kathedrale, aber auch an vielen anderen Orten Mallorcas, wie Sóller, Santanyí, Son Servera und vielen mehr. Die Sibylle kommt meistens als eine Frau daher, die in einem prächtigen Gewand gekleidet ist, ein Schwert trägt und über die biblische Apokalypse singt. Auch im Kloster Lluc wird der Cant de la Sibilla zu hören sein, der übrigens seit 2010 von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt ist.

Die Heiligen Drei Könige empfangen

Auch für diese Tradition kommen jedes Jahr tausende Menschen zusammen, vor allem für Familien mit Kindern ist es DAS Event in der Weihnachtszeit. In Palma kommen die Heiligen Drei Könige am Abend des 5. Januar am Hafen von Palma an und ziehen durch die Altstadt, aber auch in fast jedem Ort auf Mallorca wird der Cabalgata de Reyes gefeiert. Caspar, Melchior und Balthasar kommen oft mit Pferdekutschen und Goldkronen und in aufwändigen Kleidern daher und danach wird Zuhause Bescherung gefeiert. Denn die Geschenke gibt es in Spanien nicht am 24. Dezember, sondern am 6. Januar.

Die Ankunft der Heiligen Drei Könige ist eine irre Parade, die nicht nur in Palma de Mallorca, sondern in ganz Spanien gefeiert wird. Foto: P. Bergas

Ein "El Gordo"-Los kaufen

Die spanische Weihnachtslotterie ist jedes Jahr ein irres Spektakel. Auf Mallorca bildet man Tippgemeinschaften, kauft Lose und hofft, den Jackpot über vier Millionen Euro zu knacken. Die Ziehung ist am 22. Dezember und läuft fast auf jedem Fernseher auf Mallorca, wird aber auch live im Fernseher übertragen. Es ist eine der ältesten und bekanntesten Lotterien der Welt, sie wird seit 1812 gespielt. Am üblichsten ist es, ein Zehntel-Los für 20 Euro zu kaufen, ein ganzes Losblatt kostet 200 Euro und man bekommt sie in Lottoläden auf Mallorca. Auch online kann man Lose kaufen, allerdings muss man sich dafür mit einer NIE-Nummer auf der offiziellen Seite registrieren.