Besinnliche Stimmung im Militärmuseum in Palma de Mallorca: Am Montagnachmittag ist im Zentrum für Militärgeschichte und -kultur der Balearen zum zwölften Mal die weihnachtliche Ausstellung mit traditionellen Krippen und Klostergebäck eröffnet worden. Zum Auftakt war auch Mallorcas Bischof Sebastià Taltavull anwesend. Die Ausstellung wurde zudem vom Direktor des Zentrums, Juan Carlos Server, feierlich eröffnet. Ziel der Ausstellung sei es in erster Linie den Besuchern balearische Weihnachtstraditionen näherzubringen. Dazu zählen unter anderem eine Krippenausstellung und inseltypisches Gebäck, die von Nonnen hergestellt werden.

Auf dem Markt können unter anderem traditionelles Gebäck und selbstgemachte Marmelade erworben werden. Nach der Eröffnung der Ausstellung und das Durchschneiden des Bandes wurden die Krippe der Kirche Santa Margarita, das Werk des Krippenbauers Santiago Jofre, und die gesamte Ausstellung gesegnet. Weitere Krippen der Ausstellung, die sowohl klassischen als auch volkstümlichen mallorquinischen Charakters sind, stammen von angesehenen Krippenbauern wie Pere Costa, Jaume Crehuet und Bartolomé Roca sowie von Pilar und Carolina Vázquez, die ebenfalls diverse Krippen beisteuerten. Dabei kann der Besucher Marzipan, Nougat und Gebäck aus den Werkstätten der Klöster Santa Clara, Franciscanas TOR, Santa Magdalena und Santa Familia, wo vor allem diverse Marmeladen hergestellt werden, probieren. Zudem wird Kunsthandwerk von der Hilfsorganisation Manos Unidas Mater Misericordia und der Bruderschaft Humildad y Paz ausgestellt. Die Ausstellung, zu der auch ein weihnachtliches Musikprogramm gehört, ist bis zum 23. Dezember für Besucher zugänglich. Die Krippenausstellung kann bis zum 5. Januar besichtigt werden. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 10 bis 13.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr.