Umgeben von Schnee, in einem beheizten, beleuchteten "Iglu" in der Weihnachtszeit, an einem festlich gedeckten Tisch inklusive Service fürstlich dinieren und dann auch noch den Blick bei Sonnenuntergang über Palmen und auf das tiefblaue Mittelmeer schweifen lassen, um später den Sternenhimmel zu genießen. Ist das machbar? „Klar, träum weiter!”, lässt sich die innere Stimme vernehmen. Also gut – die Sache mit dem Schnee gestaltet sich als schwierig. Aber der Rest des Wunschtraums ist mittlerweile auch auf Mallorca kein Problem mehr!

An vielen Orten in Europa sind die aufgestellten Weihnachtsiglus mit Heizung und Aussicht bereits immer öfter anzutreffen. Es ist eine neue Art von Wind- und Wetterschutz, die bisher jedoch überwiegend in Ländern mit deutlich tieferen Temperaturen angeboten wurde, um etwa auf Außenterrassen von Restaurants den Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bieten. Das Restaurant Origin in Palmanova hat in der Weihnachtszeit auf seiner Dachterrasse nun auch solche sogenannten Iglus aufgebaut. Bis Ende Dezember ist es möglich, dort in kuscheliger und heimeliger Atmosphäre beim Speisen die Weihnachtsstimmung zu erleben und gleichzeitig auf die Palmen und das Meer zu blicken.

So sehen die gedeckten Tische aus.

Im Hintergrund erklingt jazzige Weihnachtsmusik. Die Kellner mit Weihnachtsmannmütze auf dem Kopf heißen die Gäste willkommen, führen sie zum reservierten Iglu. Ein schmaler Eingang führt in die kugelartigen Gebilde, ihre transparente Kunststoffhaut erlaubt den Blick ungehindert nach außen zu gelangen. Eifrig verteilen die Kellner die Speisekarten. Bei einem Gläschen Sekt kann dann in aller Ruhe das Gericht gewählt werden und – sofern denn ein Platz ab 17 Uhr bestellt wurde. Bei wem durch das mediterrane Flair die Weihnachtsstimmung noch nicht so richtig aufkommen konnte, wird spätestens jetzt vom Adventszauber eingeholt.

Nachdem die Nacht erst einmal hereingebrochen ist, fällt auf, wie viele Lichterketten in der Dunkelheit leuchten. Nicht nur die Iglus sind damit bestückt, auch auf der Terrasse und an den Palmen strahlen die kleinen Lämpchen um die Wette. Zudem fallen rote und grüne Lichtstrahlen auf die Palmen und setzen sie perfekt in Szene. Das Iglu ist von Innen mit grünen Girlanden aus Tannenzweigen geschmückt. Die roten Weihnachtskugeln darauf glänzen sanft im Schein der romantischen Beleuchtung.

Ein Blick ins "Iglu" bevor es dunkel wird.

In der Ecke des Iglus leuchtet ein kleiner Ofen, auf dessen Display ein Feuer rein elektronisch fackelt. Falls es dennoch ein bisschen kühl wird, liegen Decken oder kleine Schafsfelle zum Einkuscheln bereit. Jetzt fehlt nur noch das Essen auf den güldenen Tellern und der Abend ist perfekt.

Für die Dauer von bis zu zwei Stunden wird eine Miete für den persönlichen Weihnachtszauber mit einem Mindestverzehr pro Iglu ab 200 Euro verlangt. Weitere Informationen und Reservierungen unter www.originpalmanova.com.