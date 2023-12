In einem touristischen Schlaraffenland wie Mallorca zu leben, weckt unter Einheimischen und Residenten mitunter Begehrlichkeiten. Insbesondere angesichts der schwindelerregenden Zahl von Hotelunterkünften und deren teils exklusiven Freizeit-Einrichtungen. Wer würde nicht einmal den Samstagnachmittag im Wellness-Bereich des Marriott-Resorts in Son Antem verbringen oder sich mit Kind und Kegel einen zweitägigen All-inclusive-Urlaub im Hotel an der Playa de Muro gönnen oder sich beim Sonntagsbrunch in Palmas Boutique-Hotel Es Princep den Kaviar Zentimeter dick aufs Brot streichen?

Genau diesen Begehrlichkeiten tragen mittlerweile mehrere Online-Plattformen Rechnung und bieten auf Mallorca wie auch in anderen Urlaubs-orten in Spanien Outlet-Angebote von Hotelketten zu günstigen Preisen an. Die Mehrheit der Internet-Plattformen verkaufen Gutscheine oder Tageskarten für Hotelaufenthalte, Spa- und Restaurantbesuche. „Wir bieten Hotelerlebnisse für Residenten an, die nicht gleich eine ganze Woche oder länger Urlaub buchen wollen”, sagt Adrián González, Co-Gründer von Hotel Treats. Die Plattform offeriert seit 2020 den Verkauf von Tageskarten (Day Pass) in Vier- und Fünfsterne-Hotels auf der Insel an. Das Angebot reicht von einem Frühstück für 25 Euro pro Person in Palmas Hotel Castillo Son Vida bis zum „Romantik-Ausflug” für zwei Personen inklusive Übernachtung und Abendessen im Hotel „Creu de Tau Art & Spa” in Capdepera für 350 Euro.

„Wir machen uns ganz einfach die Tatsache zunutze, dass die große Mehrzahl der ganzjährig geöffneten Hotels im Vier- und Fünf-Sterne-Segment niemals ganz ausgelastet sind. Um die laufenden Kosten für Personal und Einrichtungen wie Hotelküche, Spa-Bereiche und Restaurants insbesondere in der Nebensaison ein Stück weit wieder hereinzuholen, verkaufen sie ihr Angebote an auswärtige Tages- oder Kurzzeitgäste. Wir vermitteln ihnen diese Klientel gegen entsprechende Provision”, erklärt Adrián González von Hotel Treats das Geschäftskonzept.

Und er ist nicht der Einzige. Bereits ein Jahr vor ihm, 2019, nahm das Internetportal Hotelbreak seine Dienste auf. Statt Gutscheinen oder Vouchers kann man auf der Plattform sogenannte Hotelerlebnisse für einen Tag, wie Buffet-Essen, Spa-Besuche, Yoga-Kurse oder Pool-Nachmittage kaufen. Zum Portfolio von Hotelbreak zählen mittlerweile rund 200 Hotels auf Mallorca und den Nachbarinseln.

Auf der Plattform muss der Kunde nach seiner Wahl das Hotelerlebnis anzahlen, der Rest wird vor Ort in der Unterkunft fällig. Sowohl bei Hotelbreak als auch bei Hoteltreat lassen sich auch Gutscheine als Geburtstagsgeschenk oder sonstige Anlässe kaufen, die dann je nach Verfügbarkeit in den Hotels für eine gewünschte Buchung eingetauscht werden können.

Auf Hotelaufenthalte zum Outlet-Preis für Einheimische und Residenten hat sich auch die mallorquinische Internetplattform www.ofertashotelesmallorca.com spezialisiert. Der Name ist Programm. Auf der Webseite lassen sich ganzjährige Kurzaufenthalte in größeren Hotelketten auf der Insel buchen, teilweise zu echten Lastminute-Schnäppchenpreisen. Allerdings regelt auch hier die Nachfrage das Preisniveau. Insbesondere zu Weihnachten und über Neujahr verbringen viele Mallorquiner die Feiertage im Hotel zusammen mit der Familie oder Freunden.

Auch der Unternehmerverband Palma Beach an der Playa de Palma bietet über die hauseigene Homepage besondere Tagesangebote für Hotels und Lokale entlang der berühmten Ferienmeile vor den Toren der Hauptstadt an. Die reichen vom 10-Euro-Frühstück in einer Unterkunft der HM-Kette bis zum Besuch eines Beachclubs mit Mittagessen für 65 Euro.

Einige Hotelketten vermarkten mittlerweile Angebote für Tagesgäste von der Insel auf ihren eigenen Homepages. Dazu zählt die Arabella-Hotelgruppe in Palma, die dort Sonderangebote für Spa- oder Restaurantbesuche in ihren Fünfsterne-Unterkünften offeriert.

Wie gesagt: Selbst als Einheimischer oder Resident kann man sich auf Mallorca wie ein exklusiver Hotelgast fühlen. Und wenn auch nur für einen Tag.

Weitere Info unter:

www.hoteltreats.com

www.hotelbreak.com

ofertashotelesmallorca.com

www.palmabeach.com

www.residentesbaleares.com