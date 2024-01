Wie sehr die Spanier ihre Kroketten lieben, zeigt die Tatsache, dass im ganzen Land, also auch auf Mallorca, am 16. Januar immer der internationale Tag dieser Köstlichkeit gefeiert wird. Bis heute hat sich unter den Deutschen noch nicht sonderlich herumgesprochen, wie vielfältig das panierte spanische Glück daherkommen kann. Denn in Deutschland sind sie nur mit einer Kartoffelfüllung als Beilage bekannt, die erst durch eine begleitende Soße geschmacklich Fahrt aufnehmen. Wer jedoch auf der Insel oder dem Festland schon einmal gegessen hat, weiß, dass sie bei fast jedem Essen dabei sind. Aber auch als Tapa oder kleiner Snack zu einem Bier sind sie beliebt. Welche verschiedene Arten der gefüllten und frittierten Röllchen es gibt und in welche Gourmetabenteuer Sie sich in der eigenen Küche stürzen können, lesen Sie hier:

Bei den Spaniern sind laut einem Ranking vom Online-Anbieter www.croquetasricas.com Kroketten mit Jamón Iberico am beliebtesten. Der Schinken vom Iberico-Schwein ist landesweit eine Delikatesse und es wäre nahezu undenkbar, diesen nicht in einer Krokette zu verpacken. Sie dürfen auf keinem Tapas-Teller fehlen und gesellen sich gerne zu einem frisch gezapften Bier. Platz zwei belegen Pilzfüllungen. Die "setas" kommen auch in Spanien in vielen Formen daher und schmecken in Kroketten besonders köstlich in Gestalt von Champignons oder Steinpilzen. Ein bisschen Parmesankäse oder Dörrfleisch machen sie gleich viel deftiger im Geschmack. Ein Glas Bier oder ein trockener Weißwein rundet den Geschmack ab. Pilzfüllungen eignen sich gut, um deftige Fleischgerichte zu begleiten. Ob auf einer Cocktailparty, einem Hochzeitsbankett oder einem feinen Brunch. Wie wäre es statt Canapé einmal mit Kroketten mit Fisch oder Meeresfrüchten? Wer noch nicht erlebt hat, wie gut die Röllchen im Stehen auf der Hand mit Kabeljau, Gambas oder den Chipirones (kleinen Tintenfischen) mit einem Glas Champagner oder Sekt den Rachen hinuntergleiten, hat was versäumt. Ebenso gut lassen sie sich am Tisch mit einer Bechamelsauce genießen. Bei so vielen Kombinationsgelegenheiten ist es nicht verwunderlich, dass diese "croquetas con pescados o mariscos" auf Platz drei landen. Liebhaber deftiger Gerichte dürfte eine Krokette mit Käsefüllung das Herz höher schlagen lassen. Als einzelne Tapa getunkt in eine feurige Chilisauce passt diese Version gut zu einem Bier. Dazu passt ebenso gut eine Mischung aus Serranoschinken und Manchego-Käse. Wer Hunger auf mehr hat, stellt sie sich neben einer deftigen Wurstplatte mit leckerem Schinken, Sobrassada, Chorizo oder Botifarra vor. Wer behauptet, dass die croquetas nur als ein kleiner Zwischensnack oder eine begleitende Tapa zu gebrauchen sind, sollte umdenken und eine Fleischfüllung wählen. Allseits bekannt sind die Hühnchenfüllungen. Aber auch hier warten endlose Möglichkeiten, die frittierten Röllchen aufzupeppen. Wie sieht es als Hauptgang mit einer Füllung aus Rinderschmorfleisch, einem Tüpfchen Mayonnaise obenauf und einem gemischten Salat dazu aus? Auch mit Hackfleisch oder als Resteverwertung nach einem Grillabend taugen sie hervorragend. Grillfleisch- oder gar Wurstreste können mit ein wenig Barbecuesoße in eine wunderbare Füllung verwandelt werden. Dazu knackige Brotstückchen mit Aioli und der Abend ist vollkommen. Vegetarier müssen nicht verzagen. Denn als Krokettenfüllung kann wahrlich vieles verwendet werden. Schon einmal an eine Füllung aus Zucchinicreme und grünem Spargel gedacht? Oder aus Eiern und Pilzen? Auch Brokkoli und Quinoa passen gut. Ideen und Ratschläge zur Zubereitung gibt es zum Beispiel unter www.abc.es oder www.bonviveur.es.