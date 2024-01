Auf Mallorca wollen sich in der Zukunft immer mehr Luxusmarken ansiedeln. Besonders begehrt sind dabei die Ladenlokale in einer der beliebtesten Einkaufsstraßen der Insel: am Passeig des Born in Palma de Mallorca. Laut Informationen der MM-Schwesterzeitung Última Hora stehen internationale Luxusfirmen Schlange, um sich ein Lokal zu sichern. Darunter sind große Marken wie Christian Dior, Prada, Gucci und Michael Kors. Sie alle stehen auf einer Warteliste und hoffen darauf, bald ihre Läden am Passeig des Born eröffnen zu können.

Das bestätigte Carolina Domingo des Einzelhandelsverbands PIMEM gegenüber Última Hora: "Die Straße ist ein echter Diamant, der an einer sehr einladenden Promenade liegt. Doch das Problem ist, dass sie sehr klein ist." Ohne Umbauten wird es wohl nicht möglich sein, dass die Luxusmarken in Palma de Mallorca ansiedeln können. Auch das Planungsbüro Costagin, das die Räumlichkeiten am Passeig des Born plant und vermittelt, schätze die Lage ähnlich ein: "Der Platz ist sehr begrenzt und die Räume sind zu klein", so ein Mitarbeiter.

Der Passeig des Born liegt mitten in der Altstadt von Palma de Mallorca. Einige teure Marken haben bereits Filialen, wie etwa Louis Vuitton. Diese wird schon seit Monaten vergrößert. Dafür ist zusätzlich das Nachbargebäude gemietet worden und ein Durchbruch zwischen den beiden Gebäuden wurde gemacht. So entsteht eine größere Verkaufsfläche, die auch auf den ersten Stock ausgeweitet werden soll. Finalisiert werden die Umbauarbeiten bei Louis Vuitton wahrscheinlich zum Start in die neue Tourismus-Saison im April/Mai. Ähnlich geht es bei dem Geschäft Relojería Alemana zu, das vor allem für die Marke Rolex bekannt ist. Auch dieser Laden wird aktuell vergrößert.

Der Luxussektor auf Mallorca hat in den vergangenen Monaten Fahrt aufgenommen. Immer mehr Luxustouristen machen Urlaub auf Mallorca und geben am Tag rund 2.500 Euro aus. Außerdem haben auf der Insel immer mehr Luxus- und Boutiquehotels eröffnet, die teilweise ganzjährig geöffnet haben. Durch die neu geschaffene Direktverbindung zwischen Palma de Mallorca und New York kommen immer mehr solvente Urlauber aus Nordamerika. Außerdem wird Mallorca als Reiseziel in den USA beworben.