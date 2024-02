Es gibt Momente, da bricht in Mallorcas sonst eher beschaulicher Kleinstadt Llucmajor die Hölle los. Damit sind in der Regel alle Samstag- und Sonntagvormittage gemeint, wenn unzählige Biker-Horden aus allen Ecken der Insel mit ihren schweren Maschinen über die Ronda Migjorn, die Umgehungsstraße des Ortes, dröhnen, so wie ein losgelöster Hummelschwarm auf dem Weg ins nächste Mohnfeld. Ihr Ziel jedoch: das Hollister Bash, die derzeit wohl angesagteste Rockerkneipe auf der Insel.

Das in Form einer Western-Bar gebaute Lokal verwandelt Llucmajor jedes Wochenende für ein paar Stunden in Dodge City, mit dem Hollister als echten Saloon, in dem den Lonely Ridern auf ihren Stahlrössern herzhaftes, hausgemachtes Tex-Mex serviert wird. Natürlich sind Lokal-Betreiber Gabriel Álvarez und seinem Küchen-Sheriff Fernando Benítez auch Greenhorns aus nah und fern willkommen, und so füllen sich der große Speisesaal sowie die Tische auf der breiten Veranda und davor von Mittwoch bis Sonntagnacht vor allem mit Familien, Pärchen sowie einsamen Reitern aus der Umgebung.

Álvarez serviert seinen Gästen besonders die Klassiker der US-amerikanischen und mexikanischen Wild-West-Küche, so wie Chilli con Carne, Nachos, Tacos, diverse Hamburger-Varianten, Spareribs, T-Bone-Steaks, dazu Salate, Pommes oder Backkartoffeln. Auch die Speisekarte mit Brownie, Cheese Cake und Ice cream hätte sich in Dodge City durchaus sehen lassen können.

Das Hollister Bash, benannt nach der ersten bekanntgewordenen großen Schlägerei unter befeindeten Rockergangs 1947 in dem kalifornischen Provinznest Hollister (Bash ist die US-amerikanische Bezeichnung für Schlägerei, Anm. d. Red.), ist aber auch der perfekte Ort, um nach dem Sonnenuntergang mit Freunden und Bekannten ein paar Bierchen, Longdrinks oder Coca-Cola zu sich nehmen, und die Zeit bei einer Runde Billard oder Darts zu verbringen. Ein Flipper und andere Unterhaltungsgeräte stehen ebenfalls zur Verfügung. In unregelmäßigen Abständen finden im Hollister auch Wettbewerbe wie Armdrücken statt, die auf der Facebookseite des Lokals angekündigt werden.

Fazit: Das Hollister Bash ist unter den typischen Tex-Mex-Lokalen der Insel ein echtes Unikat. Die originelle Location taugt sowohl als Ausflugsziel für Biker als auch für kinderreiche Familien, die Lust auf ein bisschen Wilder-Westen-Ambiente verspüren. Das Essen schmeckt durchweg lecker, die Portionen sind groß und das Preis-Leistungs-Verhältnis bewegt sich durchaus in einem vernünftigen Bereich. Wer keine Angst vor großen, bärtigen und tätowierten Männern in Motorradkluft und ihrem Freizeit-Bedürfnis nach etwas Harter-Macker-Spielen hat, ist im Hollister Bash ganz hervorragend aufgehoben. Ob mit oder ohne Bike. Billy the Kid und Wyatt Earp hätten an diesem Lokal bestimmt ihre helle Freude gehabt.

Hollister Bash,

geöffnet von Mi-Fr ab 18 Uhr, Sa und So ab 10 Uhr

Am Kreisverkehr Richtung Campos und Porreres gelegen