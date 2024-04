Wen es danach dürstet, ein Bier zu trinken, hat auf Mallorca die Qual der Wahl. Das Angebot ist weitgefächert, die Preise oszillieren zwischen Beträgen unter 2 Euro und mehr als 4 Euro für ein Glas mit 0,33 Millilitern des begehrten Gerstensaftes. Nicht überall, wo es billig ist, ist es auch schmutzig oder gar – was die Gäste angeht – gefährlich.

Besonders günstig ist das Bier im Restaurant der Kette "100 Montaditos" an der Plaça d'Espanya in Palma. Hier schlägt dieses und auch ein Radler mit lediglich 1,50 Euro zu Buche. In das Lokal finden vor allem junge und feierfreudige Spanier und Lateinamerikaner, die wissen, dass man hier sparen kann.

Nur wenig teurer als im "100 Montaditos" sind die 0,33 Liter in der traditionsreichen "Bar Central" gegenüber dem ehemaligen Gran Hotel: Hier muss man 1,80 Euro berappen. Wer ausgabefreudig ist und sich vor dem vorbei defilierenden Publikum spreizen will, kann dies in der nicht weit entfernten "Bar Bosch" tun, wo die Flasche Estrella Galicia nicht weniger als 4,30 Euro kostet.

Auch im schicken Viertel Portixol liegen die Bierpreise in den meisten Lokalen bei um die 4 Euro. Ein wenig weniger verlangt man für das Glas Gerstensaft im Trendviertel Santa Catalina, nämlich im Schnitt 3,10 Euro.

Günstiger kommt man im etwas derber daherkommenden Ferien- und Vergnügungsviertel an der Playa de Palma weg. Im Bierkönig kosten 0,33 Liter Bier 2,40 Euro, im Restaurant Zur Krone sogar lediglich 2 Euro. Zieht es einen zu einem Aussichtspunkt, so muss man zwar nicht wenig Geld für die "caña" auf den Tisch legen, wird aber nicht ausgenommen. Im Restaurant über dem Lochfelsen Na Foradada kosten 0,33 Liter 3 Euro, Fernblick aufs Meer inklusive.

Grenzenlos günstig sind die Biere, die man sich im Supermarkt besorgen kann: 0,33 Liter Steinburg aus Frankreich kosten im berühmten Mercadona-Supermarkt im Mercado de Olivares im Zentrum von Palma lediglich 30 Cent.