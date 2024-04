Die Temperaturen sind auf Mallorca gestiegen und damit steigt auch die Lust auf eine leckere Erfrischung. Einheimische trinken dann eine Art Eis-"Slushi" oder Granita. Die Rede ist vom "Granizado de Almendras", das aus echten mallorquinischen Mandeln gemacht wird. Einmal gekostet, wird es schwierig sein, sich einen Besuch auf der Insel ohne die frische Leckerei vorzustellen. Auf jeden Fall ist diese Granita ein Klassiker unter den Getränken und passt perfekt zu einem Stück Gató, dem lokalen Mandelkuchen.

Das "Granizado de Almendras" ist in vielen Cafés und Eisdielen auf Mallorca zu finden. Es ist entfernt "verwandt" mit der Valencianischen Horchata, die auf dem Festland sehr bekannt ist. Für eine Horchata werden allerdings Erdmandeln benutzt und sie kommt auch flüssig und nicht halbgefroren daher. Auch auf der Insel gibt es sogenannte "Horchaterías", also Cafés, die dieses Getränk anbieten. Allerdings werden dort meist ebenfalls mallorquinische Mandeln verwendet. Beide Varianten sind köstlich!

Wer sich die Wartezeit bis zum nächsten Inselurlaub etwas versüßen will, kann den Drink auch zu Hause machen. Am besten schmeckt er natürlich mit mallorquinischen Mandeln. Wenn Sie aber nur Mandeln aus anderen Regionen griffbereit haben, schmeckt das Eisgetränk trotzdem super. Da eine Zeit für das Auskühlen und Anfrieren benötigt wird, empfiehlt es sich, den Drink am Vortrag zuzubereiten.

Zutaten für vier Portionen:

260 gr rohe Mandeln ohne Schale

60 g geröstete Mandeln ohne Schale (dafür einfach die Mandeln in einer Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze unter leichtem rühren rösten, bis sie eine goldene Farbe haben und anfangen zu duften)

600 ml Wasser

150 g brauner Zucker

1 Prise Zimt

1 Tasse Eiswürfel

Und so wird's gemacht:

Einen Topf mit Wasser, den rohen Mandeln, Zucker und der Prise Zimt eine Minute kochen lassen und vom Herd nehmen. Auskühlen lassen.

Die Mischung zusammen mit den gerösteten Mandeln und den Eiswürfeln im Mixer bei hoher Geschwindigkeit verarbeiten. Wenn alles gut zerkleinert ist, in einen Behälter gießen und in den Gefrierschrank stellen.

Mix nach 30 Minuten herausnehmen, mit einer Gabel umrühren und zurück in die Truhe geben. Nach 30 Minuten muss der Vorgang noch einmal wiederholt werden. Nun ist der "Granizado de Almendras" servierfertig.