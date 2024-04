Für die „Roten Teufel” stand am vergangenen Samstag ein Spiel von großer Bedeutung an, denn die Inselkicker traten im ausverkauften heimischen Stadion Son Moix gegen den Tabellenersten, Real Madrid, an. Entsprechend groß war das Aufgebot der zahlreichen in Rot gekleideten Fans, und die Stimmung kurz vor Anpfiff gegen 18.30 Uhr bereits auf Hochtouren. Dieser Enthusiasmus war auch eine Etage höher, in dem neu eröffneten Show-Restaurant Presuntuoso spürbar, das über eine separate Treppe seitlich vom Sportartikel-Fanshop des Real Club Deportivo (RCD) Mallorca zu erreichen ist, und königlich über der Fußball-Arena thront.

Geführt wird das noble Etablissement von der italienischen Unternehmer- und Gastronomenfamilie Melucci. Das Interieur glänzt in einem stilvollen Schwarz und an dessen Bars, Theken und Möbeln finden sich mehrfach Löwen-Statuen und –Silhouetten, die ein Identifikationssymbol des Restaurants darstellen, Vor allem sind es die vier Brüder, Fabio, Alessio, Leonardo und Carlo Melucci, die sich vorrangig um den Betrieb des neuen Lokals kümmern und auch am Samstag einen gepflegten Umgang mit den Gästen und VIPs während des bedeutsamen Fußball-Spiels pflegten. „Wir kommen ursprünglich aus Neapel und bringen sehr viel Erfahrung aus der italienischen Gourmet-Küche und der Patisserie mit. In Italien haben wir bereits ein Restaurant geführt, und auf Mallorca wohnen wir seit mittlerweile zwölf Jahren,” erklärt Carlo Melucci. Die Insel bot ihnen die Möglichkeit, wie Leonardo und Carlo Melucci gegenüber MM ausführten, ihre Kenntnisse der Kochkünste immer weiter zu verfeinern und unternehmerisch zu wachsen: „Gemeinsam eröffneten wir vor neun Jahren hier unsere erste Gaststätte, und nach und nach machten wir uns auf Mallorca einen Namen. Vor einiger Zeit hatten wir jedoch die Vision, unseren internationalen Kunden etwas Neues und Einzigartiges bieten zu wollen.” Aus diesem Traum, so die beiden Lokalbetreiber vom Stiefel Europas, ist dann das neue Presuntuoso Show Restaurant entstanden.

Im August 2023 öffnete der Gourmet-Tempel mit einer Kapazität von 140 Sitzplätzen zunächst für Hospitality-Events des RCD Mallorca seine Pforten und war für private Veranstaltungen buchbar. Nun kann man seit 4. April dort auch an den Wochenenden von 20.30 Uhr bis vier Uhr morgens italienische und mediterrane Speisen mit einem Touch Fusions-Kulinarik genießen. Die Küche mit dem Menü à la carte, auf dem sich etwa australisches Tomahawk-Steak, hauseigene Tagliatelle und, als Nachspeise, Tiramisu mit goldfarbener Mascarpone-Creme vorfinden, wird freitags und samstags unabhängig davon geboten, ob nun ein Fußball-Spiel stattfindet oder nicht. „In ganz Europa wird es wohl kaum ein Konzept geben, das mit unserem Lokal vergleichbar wäre. In der Premiere League hat Manchester City etwa einen ähnlichen Bereich, der jedoch nur für Hospitality-Events angeboten wird. Wir hingegen sind eine Art Club-Restaurant.”

Am Samstagabend wurde den Besuchern nicht nur kulinarisch, sondern auch spielerisch ein Leckerbissen geboten. Vom Lokal aus konnten die Gäste in ein durch dicke Glasscheiben geschütztes Sitzareal in der oberen Tribüne des Stadions gelangen, wo sie in südlicher Richtung mit Blick auf den Rasen das Spiel verfolgen konnten. Obwohl an diesem 31. Spieltag der Primera División beinahe das gesamte Stadion durch die Trikots der RCD-Mallorca-Fans und die „Dimoni”, die offiziellen Vereinsmaskottchen, rot-glühend leuchtete und die Anhänger der Inselkicker ihre Mannschaft lautstark anfeuerten, reichte das alles nicht aus, um das technisch überlegene Team aus Madrid zu besiegen. Kurz nach der Pause schoss Aurélien Tchouaméni in der 48. Spielminute mit Rechts ein traumhaftes Tor aus rund 28 Meter Distanz, das den Madrilenen den Sieg bescherte (siehe auch S. 37) .

Während der gesamten 90 Minuten und der kurzen Nachspielzeit kochten bei den Zuschauern die Emotionen hoch. Als ein Kicker gefoult wurde und auf dem Rasen zu Fall kam, stand ein deutscher Fan in der Tribüne des Show-Restaurants auf und schrie lautstark: „Steh wieder auf!”

Etwas Abkühlung von dem Fußball-Fieber gab es im Presuntuoso jedoch während der 15-minütigen Halbzeitpause bei einem Glas Cava auf der großzügigen Terrasse des Lokals, die im Nordteil des Stadions untergebracht ist. Doch viele der spanischen, englischen, russischen und deutschen Gäste zogen es hingegen vor, ein Bier oder einen Cocktail im Innenraum des Etablissements zu sich zu nehmen, wo ihnen drei Showgirls, umhüllt von Bodennebel, auf einem Tisch hinter der Theke atemberaubende Tanzeinlagen darboten. Ein wenig erinnerte dieser Live-Act, so mochte man fast meinen, an die heißen Cheerleader-Einlagen während der Spiel-Unterbrechungen beim American-Football in Übersee….

Um an dem glanzvollen Abend in dem Presuntuoso das komplette Programm genießen zu können, mussten die Besucher bis zu 700 Euro auf den Tisch legen. „An anderen Spieltagen gegen etwas schwächere Mannschaften wie den FC Sevilla ist es viel günstiger, da zahlt man inklusive Essen zwischen 300 und 350 Euro,” so Carlo Melucci. Und sein Bruder Leonardo fügte hinzu: „Eingefleischte Mallorca-Fans können bei uns auch ganzjährig für rund 50.000 Euro eine Box reservieren, und an allen Events teilnehmen.”

Wer Glück hat, kann an manchen Tagen in der VIP-Lounge der Gaststätte berühmte spanische Fußballgötter antreffen, einmal wurde hier auch Bastian Schweinsteiger gesichtet, ein anderes Mal kamen zahlreiche Spieler des RCD-Mallorca-Kaders in das Lokal hoch.

Wer jedoch den Gourmet-Tempel mit der besonderen Atmosphäre besuchen will, ohne dabei tief in die Tasche greifen zu müssen, und dabei auf das Sport-Erlebnis verzichten kann, kommt bei 70 Euro mit einem reichhaltigen Menü und einer Variation an Wein, Champagner, Likören und hauseigenen, mit Früchten garnierten Cocktails kulinarisch gut auf seine Kosten.

Am Samstag ließen die Restaurant-Gäste und die Fans im Presuntuoso-Lokal trotz der sportlichen Niederlage der Inselkicker nicht den Kopf hängen. Schließlich wurde ihnen zu den edlen Gaumenfreuden noch der Live-Act einer Musikerin präsentiert, die im Glitzer-Abendkleid „Crazy” von Gnarls Barkley sang, hinzu kamen akrobatisch erstklassige, sinnlich anmutende Show-Einlagen von Tänzerinnen. Zu später Stunde trat die spanische DJ-Legende Wally López in das Restaurant, um hinter den Turntables sein Bestes zu geben und das Lokal für kurze Zeit in eine Diskothek zu verwandeln.