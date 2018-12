Klinik in Palma nach Legionellen-Alarm evakuiert

Das Gesundheitsministerium der Balearen hat am Freitag die private Clínica Luz in Palma de Mallorca evakuieren lassen. Das meldeten Lokalmedien am Samstag. Man habe Legionellen im Wasser entdeckt, hieß es zur Begründung. Bis alles desinfiziert sei, könnten mehrere Tage vergehen.

Legionellen sind eine Gattung stäbchenförmiger Bakterien aus der Familie der Legionellaceae. Die für Erkrankungen des Menschen bedeutsamste Art ist Legionella pneumophila (Anteil von etwa 70 % bis 90 %, je nach Region), sie ist Erreger der Legionärskrankheit.