Chef Messer an die Kehle gesetzt

In Manacor im Osten von Mallorca haben zwei Arbeiter offenbar versucht, ihrem Chef die Kehle durchzuschneiden. Wie die spanische Nationalpolizei mitteilte, waren die Brüder am Freitag in einem Lokal im Gewerbepark der Stadt aufgetaucht, um mit ihrem Vorgesetzten über ausstehende Lohnzahlungen zu verhandeln.

Das Gespräch geriet den Angaben zufolge aus den Fugen, woraufhin einer der Männer dem Chef vor Zeugen ein Messer an die Kehle gehalten und auch zugestochen haben soll.

Bei den flüchtigen Verdächtigen handelt es sich nach Informationen der Tageszeitung "Ultima Hora" um zwei polizeibekannte Marokkaner.