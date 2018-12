Teileinsturz von Rajada-Hotel jährt sich zum zehnten Mal

Am Sonntag hat sich zum zehnten Mal der Einsturz eines Teils des Hotels Son Moll in Cala Rajada im Nordosten von Mallorca gejährt, bei dem vier Menschen ums Leben kamen. Dieses Ereignis hatte die Menschen auf der Insel schwer erschüttert und dabei ein Schlaglicht auf den damals auf der Insel nicht unüblichen Schmu am Bau gerichtet. Denn die Bauarbeiten waren ohne behördliche Lizenz ausgeführt worden.

Das Unglück ereignete sich am 16. Dezember 2008 um 8.45 Uhr während eines heftigen Sturms. Es hätten noch mehr dort umkommen können, denn kurz vor dem Einsturz hatten 60 Personen dort gearbeitet, die während des Unglücks frühstückten.

Das Hotel Son Moll wurde inzwischen ganz abgerissen.