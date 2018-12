Dorf Llubí will nie mehr als 4000 Einwohner haben

Das Mallorca-Dörfchen Llubí will in den nächsten zehn Jahren nur verhalten wachsen und bloß nicht mehr als 4000 Einwohner haben. Diese Selbstbeschränkung verkündete Bürgermeisterin Magdalena Perelló am Mittwoch. Das sind 6000 weniger Menschen als ursprünglich geplant. Mehrere bereits für den Immobilienbau vorgesehene Flächen dürfen nicht mehr mit Gebäuden versehen werden.

Das Dörfchen Llubí hat den Vorteil an eine Bahnverbindung angebunden zu sein. Es hat momentan knapp über 2000 Einwohner und liegt etwa 40 Kilometer von Palma entfernt.