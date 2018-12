Junger Mann mitten in Palma fast totgestochen

Ein junger Mann ist auf der Manacor-Straße in Palma de Mallorca niedergestochen und schwer verletzt worden. Das Verbrechen geschah gegen 3 Uhr in der Nacht zum Sonntag, als der 25-Jährige in ein Hotel namens "Sorrento" gehen wollte. Stark blutend musste der Mann Polizeiangeben zufolge ins Inselkrankenhaus Son Espases gebracht werden.

Die Ermittler glauben, dass der Mann von zwei Unbekannten, die ihn bestehlen wollten, angegriffen wurde. Einer stach ihm in die Brust.