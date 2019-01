Mutmaßliche Taxitäter in Anstalt eingewiesen

Die beiden Minderjährigen, die im Zusammenhang mit den Überfällen auf Taxifahrer in Palma de Mallorca festgenommen wurden, kommen für sechs Monate in eine geschlossene Jugendbetreuungsanstalt. Diese Entscheidung traf am Freitag ein Richter. Die Jugendlichen sind jeweils 16 Jahre alt.

Nach dem 22. Dezember hatte es in Palma insgesamt fünf zum Teil äußerst brutale Überfälle auf Taxifahrer gegeben. Einige der Täter haben nach Polizeiangaben einen südamerikanischen Hintergrund.

Die Taxifahrer fordern unter anderem Kameras in den Fahrzeugen, um Täter von Übergriffen abzuhalten.