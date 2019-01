Urteil nach falscher Gewalt- Anschuldigung gegen Gatten in Port d'Andratx

Eine Frau, die ihren Gatten in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca fälschlich eines Angriffs auf sie beschuldigt hatte, ist jetzt verurteilt worden. Die 51-jährige Polin muss laut einem am Montag veröffentlichten Urteils eines Gerichts in Palma eine Strafe in Höhe von 1080 Euro zahlen. Als strafmildernd wurde das Geständnis der Angeklagten gewertet.

Die Frau war am 6. Mai 2018 auf der Wache der Guardia Civil in Calvià erschienen und hatte ihren Mann beschuldigt, sie ins Gesicht geschlagen und ihr Verletzungen zugefügt zu haben. Daraufhin wurde der letztlich aber unschuldige Mann festgenommen und in eine Zelle gesperrt. Nach Ermittlungen und der Vernahme von Zeugen kam die Wahrheit ans Licht.