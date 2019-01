Mutmaßlicher Sex-Gangster festgesetzt

Beamte der Guardia Civil haben am Mittwoch in Port de Pollença im Norden von Mallorca einen 18-jährigen Jugendlichen verhaftet, der drei Frauen sexuell belästigt haben soll. Sämtliche Delikte wurden in den vergangenen Monaten verübt.

Der erste Übergriff ereignete sich im September. Eine junge Frau hatte geäußert von einem Mann am Straßenrand angesprungen worden zu sein. Der Angreifer habe sie anzüglich angefasst, bevor er geflohen sei. zwei weitere Frauen wurden ebenfalls attackiert, die letzte erst vor einem Monat.