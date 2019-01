Zechpreller gehen nach Luxusmahl auf Kellner und Polizisten los

Drei Wohnungslose haben sich in Palma de Mallorca ein sündteures Festmahl im Restaurant Casa Gallega am Innenstadtring Avenidas gegönnt, wollten nicht zahlen und wurden dann noch handgreiflich. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmittag. Die Männer bestellten zunächst zwei Flaschen Weißwein. Dann orderten sie Büffelfleisch für fast 80 Euro. Hinzu kamen mehrere "Chupitos", Muscheln, "Pimientos de Padrón", Tiramisú und zwei Flaschen Rotwein.

Als es ans Zahlen der Rechnung in Höhe von 183,60 Euro ging, weigerten sich die Wohnungslosen, diese zu begleichen. Daraufhin rief ein Kellner die Polizei, die auch schnell anrückte.

Als der Restaurant-Bedienstete mit den Beamten sprach, wurde er von einem der Wohnungslosen geschlagen. Als die Polizisten den Angreifer festnehmen wollten, widersetzte er sich, indem er einen Beamten biss. Die Zechpreller wurden einem Richter vorgeführt.