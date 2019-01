2019 schon 13 Container und 10 Autos angezündet

Nach einer kurzen Pause zu Weihnachten wird in Palma de Mallorca im neuen Jahr weitergezündelt. Schon 13 Müllcontainer und 10 Autos wurden vom Feuer beschädigt oder zerstört.

Wie nun bekannt wurde, ist es in dieser Woche nicht nur in der Straße Miquel Marqués zu Brandstiftungen gekommen, sondern auch in der Straße Jaume Ferran bei der Stierkampfarena. Dort sind in der Nacht auf Mittwoch fünf Müllcontainer zerstört worden. Die Flammen griffen auch auf vier Autos über.

Bei der Serie mit einem oder mehreren Tätern wurden bereits über 300 Müllcontainer angesteckt. Insgesamt wurden rund 20 Fahrzeuge beschädigt, und der Sachschaden beläuft sich auf über 300.000 Euro. An der Fahndung sollen 100 Polizisten beteiligt sein. Bisher scheint ihnen allerdings jede Spur zu fehlen. Nun wurde die zuständige Einheit laut Medienberichten mit Spezialisten vom Festland verstärkt.