Tourist auf Mallorca nach Bagatellschaden verprügelt

Zwei Jahre Haft auf Bewährung sowie 1950 Euro Schmerzensgeld, so das Urteil für einen Hausbesitzer auf Mallorca, der im August 2017 einen Touristen attackiert hatte.

Der Mann griff in der Ortschaft Llucalcari zum Stock, nachdem der Tourist bei einem Wendemanöver mit dem Auto einen Ziergegenstand an der Hauswand beschädigt hatte. Als der Fahrer ausstieg, wurde er unvermittelt angegriffen. Er erlitt eine Schulterluxation sowie eine Wunde an der Hand und war 30 Tage lang krank geschrieben. Eine vollständige Erholung trat erst nach 45 Tagen ein.

Da der Täter unbescholten ist, wird die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich zweieinhalb Jahre gefordert, sich dann jedoch mit der Verteidigung geeinigt.