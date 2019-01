Deutscher nach Betrugsvorwurf verhaftet

Ein Deutscher ist wegen Betrugs und Geldwäsche in Costa d'en Blanes im Südwesten Mallorcas verhaftet worden. Zwölf Millionen Euro soll der Mann laut Polizeiangaben sowohl in Deutschland als auch in Italien hinterzogen haben.

Unter anderem wurden zur Sicherung von Beweisen am vergangenen Dienstag ein Haus in Bendinat in der Gemeinde Calviá und ein weiteres in Inca in der Inselmitte untersucht. Die deutschen Behörden warten nun darauf, dass die spanische Justiz den Mann in Kürze ausliefert.