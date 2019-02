TV-Tipp: „Die Alltagskämpfer” auf Mallorca

Mit folgenden Worten suchte die Produktionsfirma „Solis TV” Protagonisten für ihr Projekt „Die Alltagskämpfer”: „Die alleinerziehende Mutter, die um eine neue Wohnung in einer Großstadt kämpft, der Multijobber, der seinen Lebensunterhalt mit mehreren Niedriglohn-Jobs finanzieren muss – die Bandbreite gesuchter Geschichten ist groß. Wir möchten mit dieser Reportage-Reihe Mut und Stärke zeigen, wobei der Fokus auch auf der konstruktiven Problemlösung liegt – Helfer wie Hebammen, Seelsorger oder Polizisten stehen unseren Kämpfern bei.”

Fündig wurden die Fernsehmacher nicht nur in deutschen Landen, sondern auch auf Mallorca. „Vom mittellosen Glücksritter bis zum gutsituierten Geschäftsmann auf der Suche nach einem besseren Leben, erlebt hier so mancher sein blaues Wunder. Endstation ist Son Gotleu, das Elendsviertel von Palma”, heißt es bei RTL. Dort ist „Alles auf eine Karte – ÜberLeben auf Mallorca” in der Nacht von Montag, 18., auf Dienstag, 19. Februar um 0.30 Uhr zu sehen (Erstausstrahlung).