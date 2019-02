Stadtbus schleift Rentnerin mehrere Meter mit

Schreck in Palma de Mallorca am Sonntag: Ein Bus der Stadtbetriebe hat eine Rentnerin, deren Arm in einer Tür eingeklemmt war, mehrere Meter mitgeschleift. Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in der Avenida Gabriel Alomar i Villalonga.

Die 82-jährige Frau musste verletzt in das Inselkrankenhaus Son Espases.

Auf den Strecken der Stadtbuslinien in Palma kommt es erfahrungsgemäß eher selten zu Zwischenfällen.