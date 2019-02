269 Wurmarten in der Bucht von Palma

In der Bucht von Palma de Mallorca und im Hafenbecken blüht das Leben. Eine am Montag veröffentlichte Studie des Meeresforschungsinstituts Imedea in Esporles weist nach, dass es dort 269 Wurmarten gibt. Einige von ihnen stammen allerdings gar nicht aus dem Mittelmeer. Rund 500 wurden bislang in den Gewässern rund um die Balearen gezählt. Damit ist der Zustand der Bucht von Palma nach Angaben der Wissenschaftler besser als gedacht.

Die Forscher setzten im Sommer 2017 und im Winter 2017/2018 unter anderem Profi-Taucher ein, um das Meer zu untersuchen. Sie waren im Hafen von Portitxol, in tieferen Gefilden der Bucht und am Felsen Sa Porrassa tätig.