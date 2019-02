Mallorca steht frühlingshaftes Wochenende bevor

Am Wochenende gibt es einen Vorgeschmack auf den Frühling. Es wird mild und sonnig auf Mallorca. Der Himmel ist blau und die Sonne lacht.

Die Tageshöchstwerte liegen am Samstag bei 16 bis 21 Grad, nachts werden 1 bis 8 Grad erwartet. Es weht ein leichter Nordwind.

Auch am Sonntag zeigt sich kaum ein Wölkchen am Himmel bei milden Werten von 18 Grad. Das Wetter in der neuen Woche geht ähnlich freundlich weiter.

Nachdem sich am Freitag die Morgennebel verzogen haben, wird es sonnig. Das Thermometer zeigt 16 bis 20 Grad an. In den Bergen gab es leichten Nachtfrost. (cls)