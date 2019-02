Rund 16.000 weniger Mietwagen auf Mallorca

Der Buchungsrückgang bei deutschen und britischen Touristen führt auf Mallorca offenbar auch zu einem verringerten Angebot an Mietwagen in der kommenden Sommersaison. Im Schnitt wollen die Anbieter ihre Flotte um 15 Prozent verkleinern. Damit würden in diesem Sommer auf den Balearen 20.000 Mietwagen weniger unterwegs sein als im Vorjahr.

Auf der Tourismusmesse Fi-Tur in Madrid hatten Reiseveranstalter aus Deutschland und Großbritannien im Januar Buchungsrückgänge von bis zu zehn Prozent gemeldet, berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Zu den beiden balearischen Mietwagenverbänden Aevab und Balevab gehören insgesamt 120.000 Fahrzeuge. 80.000 davon sind auf Mallorca unterwegs, wie aus Daten der Hafenbehörde hervor hervorgeht.

Nach Angaben von Ramón Reus, Präsident der Agrupación Empresarial de Vehículos de Alquiler con y sin conductor en Balears (Aevab), wird das Mietwagenkontingent von Mitte April bis Ende Oktober um rund 20.000 Fahrzeuge verkleinert. Auf Mallorca sollen indiesem Zeitraum mindestens 16.000 weniger Mietwagen als 2018 zur Verfügung stehen.