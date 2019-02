Am Freitag, den 1. März, ist auf den Balearen Feiertag. Banken, Behörden und die meisten Geschäfte bleiben geschlossen.

Am „Dia de les Illes Balears", wird an den 1. März 1983 erinnert, als das Regionalstatut – vergleichbar mit einer Landesverfassung in Deutschland – in Kraft trat.

Zum Gaudium der Bevölkerung findet an diesem Tag am Paseo Marítimo und auf dem Sa-Feixina-Platz von Palma traditionell ein buntes Treiben statt. Vor allem die Ess-Stände der einzelnen spanischen Autonomieregieonen ziehen immer wieder Neugierige an.