Jetzt schon Verkehrschaos am Kap Formentor

Früher als in vergangenen Jahren hat es bereits am ersten März-Wochenende am Kap Formentor auf Mallorca wieder ein Verkehrschaos gegeben. Bisweilen war auf dem Weg zum Leuchtturm kaum noch ein Durchkommen, auch die Parkplätze waren aus, wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet.

Im vergangenen Jahr galt im Juli und August ein Zufahrtslimit zu dem beliebten Ausflugsort. In diesem Sommer soll das Fahrverbot bereits ab dem 15. Juni und bis zum 15. September gelten. "Ultima Hora" regt an, aufgrund der bereits jetzt schon komplizierten Verkehrssituation das Fahrverbot an allen Wochenenden des Jahres gelten zu lassen. (cze)