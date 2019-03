Mallorca steht Frühlingswochenende bevor

Foto: as

Das Wetter am Wochenende wird nochmals recht frühlingshaft. Es werden Maximaltemperaturen von 20 Grad und reichlich Sonne erwartet. Nachts liegen die Werte zwischen 7 und 8 Grad.

Laut spanischem Wetteramt Aemet ist der Himmel am Samstag nur leicht bewölkt, es weht eine sanfte Brise in Küstennähe. Nachdem sich am Sonntag die Morgennebel verzogen haben, gibt es nur noch blauen Himmel bei leichtem Wind aus südlicher Richtung.

Mit Beginn der neuen Woche zeigt das Thermometer nur noch 17 Grad an. Zudem sind Schauer prognostiziert. (cls)