Umweltdelikte schießen auf Mallorca ins Kraut

Die Umweltfahnder der Balearen-Regierung haben in nur drei Jahren auf den Inseln Geldbußen in Höhe von mehr als einer Million Euro verhängt. Das wurde am Freitag offiziell mitgeteilt. Dabei geht es unter anderem um illegale Verbrennungsaktionen von Müll oder illegale Deponien in freier Natur. 271 Verfahren wurden den Angaben zufolge angestrengt, die staatlichen Mitarbeiter kämen bei der Bearbeitung der Fälle kaum nach.

Illegale Mülldeponien sind auf Mallorca seit Jahrzehnten ein Problem. Zu medialer Bekanntheit gelangte etwa zuletzt die illegale Ablagerung von Hunderten alter Autoreifen im Bett eines Sturzbachs.