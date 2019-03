Polizisten führen in Palmas Partyecken acht Menschen ab

Bei mehreren Fahrzeug-Großkontrollen in Palma de Mallorcas Partyzonen am Paseo Marítimo, nahe der Plaza Gomila und im Viertel Santa Catalina haben Beamte der spanischen Nationalpolizei am Wochenende acht Menschen festgenommen. Außerdem wurden nach offiziellen Angaben vom Montag in drei Fällen Waffen und in 35 Fällen Drogen sichergestellt.

Unter den Festgenommen befinden sich fünf junge Leute, die zwei Mädchen in der Nacht zum Samstag auf dem Paseo Marítimo zunächst eingekreist und dann ausgeraubt haben sollen.

Fast jedes Wochenende kommt es am Paseo Marítimo und den anderen Partygegenden der Stadt zu Zwischenfällen. Auch öffentliche Besäufnisse sind dort an der Tagesordnung.