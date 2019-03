Molinar-Hafen auf Mallorca wird von Booten geräumt

Der Hafen von El Molinar in Palma de Mallorca soll noch am Samstag von Booten geräumt werden. Die Eigner werden aufgefordert, dem Beschluss umgehend nachzukommen.

Grund ist der anstehende Beginn von Umbauarbeiten durch die Hafenbehörde der Balearen. Die Betreiber in El Molinar waren bereits am 14. Februar davon in Kenntnis gesetzt worden, dass in Portitxol ein Ausweichgelände zur Verfügung steht.

Allerdings wurde bisher nichts unternommen. Die Behörden wollen die Boote daher nun selbst abschleppen und behalten sich vor, die Kosten auf die Bootseigner abzuwälzen.