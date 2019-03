Deutscher rettet seine Rolex vor Klau-Frau in Camp de Mar

In Camp de Mar im Südwesten von Mallorca ist der Versuch, einem Deutschen eine Rolex-Uhr zu stehlen, gescheitert. Beim Spazierengehen in der Nähe des Golfplatzes in dem Badeort habe eine südländisch aussehende Frau mit einem Muttermal über dem Auge am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr ihrem Ehemann das 8000 Euro teure Stück vom Arm gerissen, so die Teilzeit-Residentin Katharina E. am Montag gegenüber MM.

Kurz vor der Attacke habe sich die Frau genähert und auffallend freundlich nach dem Weg gefragt. Dann habe sie ihrem Mann die Hand gegeben, aber merkwürdigerweise nach der linken gegriffen. "Das machte mich stutzig", so Katharina E. Auf einmal habe sich ein dunkler Audi mit getönten Scheiben, der bereits vorher an ihnen vorbei gefahren sei, genähert – allem Anschein nach mit einem Komplizen darin. Der habe ein Handy in der Hand gehalten.

Aus den Augenwinkeln habe sie, Katharina E., gesehen, wie ihr Ehemann die Frau "im Schwitzkasten" gehabt habe, die die Uhr am Ende ins Gras geworfen habe. Danach hätten die Täter Reißaus genommen. Nach dem Überfall habe sie "am ganzen Körper gezittert", so die Teilzeit-Residentin weiter. "Wir haben uns später zur Polizei von Andratx begeben und haben den Fall zur Anzeige gebracht."

Bereits in den vergangenen Monaten und besonders oft im Sommer des vergangenen Jahres hatte es vor allem im Raum Andratx wiederholt Fälle von Uhrendiebstählen gegeben. Mitte Januar hatte ebenfalls eine Frau in Portals Nous einem Schweden eine Uhr der Marke Breitling im Wert von 15.000 Euro vom Arm gerissen.