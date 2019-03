Windkeule bringt kurzzeitigen Wetterumschwung

Abrupter Wetterumschwung auf Mallorca: Mit den milden Bedingungen ist es am Dienstag erst einmal vorbei. Eine Windkeule bringt Wolken mit sich und lässt die Temperaturen abrupt abstürzen.

Das Thermometer sinkt von 20 auf etwa 15 Grad, an den Küsten im Norden, Osten und Westen sogar noch etwas tiefer. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 bis 70 Prozent werden die Winde dort Stärke 7 erreichen, und es drohen drei Meter hohe Wellen.

Der staatliche Wetterdienst Aemet hat für Dienstag zwischen 4 und 14 Uhr daher einen Unwetteralarm der Stufen Gelb und Orange aktiviert, während es in der Bucht von Palma sowie an der gesamten Südküste zwischen Dragonera und Cabrera etwas ruhiger bleibt. Auch in der Inselmitte gilt keine besondere Warnung. Nennenswerte Niederschläge sind laut Wetterdienst Aemet indes nicht zu erwarten.

Bereits am Mittwoch ist der Spuk wieder vorbei, und bei 17 Grad wird voraussichtlich durchgehend die Sonne scheinen.