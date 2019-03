Valldemossa stimmt über Monarchie oder Republik ab

Auch Mallorcas Bilderbuchdörfchen Valldemossa ist zuweilen für Überraschungen gut. Am Dienstag erlaubte die Wahlbehörde den Einwohnern des malerisch in der Serra de Tramuntana gelegenen Touristen-Ortes, symbolisch über die Staatsform in Spanien abzustimmen. Am Samstag und Sonntag dürfen die Menschen zwischen Republik und Monarchie entscheiden.

Am darauffolgenden Wochenende (6. und 7. April) soll das gleiche Prozedere in Artà, Esporles, Llubí, Pollença, Porreres, Santa Margalida und Sencelles über die Bühne gehen.

Organisiert werden die nicht rechtsverbindlichen Abstimmungen von der Organisation Obra Cultural Balear.