In Fußgängergruppe gerast: Fahrer festgenommen

Die Polizei hat den Autofahrer, der am frühen Samstagmorgen an der Avenida Cartago an der Playa de Palma in eine Fußgängergruppe gerast war, festgenommen. Bei dem Vorfall waren vier Personen verletzt worden, zwei davon minderjährig.

Nach Polizeiangaben wartete ein Komplize in einem Fluchtwagen in der Nähe auf den Täter. Das Fahrzeug, mit dem der Täter auf den Bürgersteig gerast war, ließ er wenige Meter weiter stehen. Die Beamten konnten ihn am Samstagnachmittag festnehmen. Er wird wegen Mordversuchs, Verstoß gegen die Verkehrssicherheit und Autodiebstahl angeklagt.

Bei dem Fluchtwagen handelte es sich um einen Mietfahrzeug, das später in der Nähe von Son Banya aufgefunden wurde.