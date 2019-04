Prozessbeginn um Tötung eines Deutschen in Sa Coma

Im Fall eines vor drei Jahren in Sa Coma bei Cala Millor im Osten von Mallorca getöteten Deutschen muss sich nunmehr dessen Witwe vor Gericht verantworten. Diese behauptete am Donnerstag in Palma, dass sie unschuldig seit drei Jahren in U-Haft säße. Ihr Anwalt verlangte die sofortige Einstellung des Prozesses.

Die 49-jährige Svetla B. soll ihren 66-jährigen Mann am 1. April 2016 erstochen haben. Zuvor soll sie ihn mit einem Schlafmittel betäubt haben. Der Frau wird ferner vorgeworfen, danach Gliedmaßen des Mannes ihren Hunden zum Fraß vorgeworfen zu haben. Laut der angeklagten waren es die Hunde, die den Mann angegriffen hatten. Sie habe ihn nicht verteidigen können.

Sollte die Frau verurteilt werden, drohen ihr bis zu 25 Jahre Haft.