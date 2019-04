Feuer in Diskothek an Palmas Paseo Marítimo

Am Uferboulevard Paseo Marítimo in Palma de Mallorca ist in der Nacht zum Freitag eine Diskothek in Flammen aufgegangen. Das Feuer im Etablissement namens "Zar" entstand nach Angaben der Feuerwehr im Keller und breitete sich aus. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die gesamte Diskothek abbrannte. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu schaden, da der Betrieb geschlossen war.

Am Paseo Marítimo gibt es zahlreiche Diskotheken, an Wochenenden ist er Anlaufpunkt vor allem von jungen Leuten. Es kommt immer wieder zu gewalttätigen Zwischenfällen.