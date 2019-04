Der Krach, der die Nerven strapaziert

Schlendert man in Touristengebieten Mallorcas dieser Tage durch die Straßen, merkt man am Geräuschpegel schnell, dass es nicht mehr lange bis zur Hochsaison dauert: Überall wird gehämmert und gebohrt, viele Lkw sind unterwegs, Arbeiter sind an Hotelfassaden zugange. Vor dem Beginn der Ferienmonate muss halt noch viel fertig werden.

So weit, so gut für die Wirtschaft. Doch an manchen Orten scheint man zu übertreiben: MM-Leser G. L. (Name der Redaktion bekannt) monierte, am Yachthafen Puerto Portals werde sogar mitten in der Nacht so intensiv gearbeitet, dass er mehrfach um den Schlaf gebracht worden sei. „Ich bin seit dem 20. März mit meiner Frau hier, und es ist unerträglich”, so der in einer Wohnung lebende deutsche Teilzeit-Resident. „Ich höre Baumaschinen und Lkw, die mit Piepsgeräuschen rückwärts fahren.” Er, G. L., sei deswegen jüngst in der Nacht um 3 Uhr aufgewacht. Daraufhin habe er die Polizei gerufen, und selbst die herbeigeeilten Beamten seien „erstaunt” gewesen.