Briten-Familie bei Ferienvermietung übel übers Ohr gehauen

Auf Mallorca ist ein besonders krasser Fall von Betrug bei der Ferienvermietung von Immobilien bekannt geworden. Opfer wurde eine siebenköpfige britische Familie, wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Mittwoch berichtete. Eine Agentur namens Spain Dreams Villas luchste den Gästen per Internet-Buchung 3074 Euro für ein Haus ab, das bereits von einem Deutschen namens Klaus bewohnt ist.

Dieser erbarmte sich dem Bericht zufolge der Familie und ließ sie eine Nacht bei sich bleiben. Die Briten hatten jedoch für sieben Nächte bezahlt.

Spanisch war den den Urlaubern die Sache bereits am Flughafen vorgekommen, als der versprochene Transport zu der Immobilie nicht eintraf. Als sich das Familienoberhaupt Angus Kennedy – ein in seinem Land sehr bekannter Chocolatier – beschweren wollte, waren Vertreter von Spain Dreams Villas nicht erreichbar. Am Ende fanden die Familienmitglieder dann doch ohne Internet-Buchung eine Unterkunft in der Serra de Tramuntana.