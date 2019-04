Verwahrloste Hunde neben totem Deutschen in Andratx

In einer Wohnung in der Andalucía-Straße in Andratx im Südwesten von Mallorca haben Beamte der Guardia Civil einen toten Deutschen gefunden. Um ihn herum befanden sich sieben völlig verwahrloste kleine Hunde. Helga Henrichs vom privaten Tierheim Feliz Animal postete Fotos der Kreaturen auf Facebook und hat dafür gesorgt, dass sie tierärztlich behandelt werden.

Sie habe in den vergangenen 25 Jahren so etwas nicht gesehen, so Helga Henrichs. "Hab noch keine Ahnung wie wir das schaffen sollen. Wenn es jemanden gibt, der den einen oder anderen hier auf der Insel aufnehmen kann, wäre das super."

Wer helfen will, melde sich auf der Facebook-Seite von Helga Henrichs oder unter www.felizanimal.com