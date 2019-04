Lincoln-Soldaten geben kräftig Geld in Palma aus

Die Besatzungsmitglieder des vor Palma de Mallorca ankernden US-Flugzeugträgers Abraham Lincoln sorgen dieser Tage für ordentliche Umsätze in den Geschäften und Restaurants der Stadt. Hunderte sind seit Montagabend unterwegs. Das riesige Kriegsschiff fasst 5700 Männer und Frauen und bleibt vor der Insel noch bis zum Samstag.

Jeder Soldat gibt im Schnitt während dieses Freizeitaufenthaltes 200 Euro pro Tag aus. Laut Einzelhandelsverbänden bedeutet dies ein Plus von 20 Prozent verglichen mit normalen Tagen. Die Taxifahrer freuen sich nach eigenen Angaben über 30 Prozent höhere Einnahmen. Höhere Chargen der Lincoln nächtigen in diesen Tagen in Vier- oder Fünfsternehotels vor allem in Palma und Magaluf.