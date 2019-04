US-Flugzeugträger Abraham Lincoln erreicht Bucht von Palma

Erstmals nach fünf Jahren hat wieder ein amerikanischer Flugzeugträger in der Bucht von Palma de Mallorca einen Stopp eingelegt. Die USS Abraham Lincoln erreichte die Insel am Montagnachnittag. Zuletzt hatte die Harry Truman im April Mallorca besucht. Die letzten US-Kriegsschiffr im Hafen von Palma war am 9. September 2017 der Hubschrauberträger Bataan und der Zerstörer Porter.

Die Abraham Lincoln hat 5700 Besatzungsmitglieder, wurde im November 1989 fertig und wird bis zum Samstag bleiben. Sie verfügt über 90 Flugzeuge und Helikopter. Ein Atomreaktor treibt zwei Motoren an. Das Riesenschiff ist 332 Meter lang, schafft 30 Knoten (56 Stundenkilometer) und war mehrfach im Persischen Golf aktiv.

Am Dienstag ist auf dem Schiff ein Empfang herausragender mallorquinischer Persönlichkeiten in Anwesenheit des US-Marinekommandanten für Europa, Admiral James G. Fogo III, geplant.

Das Schiff wurde, bekannt als der damalige US-Präsident George W. Bush am 1. Mai 2003 dort das Ende des Irak-Kriegs mit den Worten "Mission accomplished" ausrief. Es soll zudem für die Neuverfilmung des Tom-Cruise-Klassikers "Top gun" herhalten.