Umerziehungskurse für Drogen-Youngster in Calvià

Der gastronomische Schlemmerevent "Mostra de Cuines" findet wieder an den vier Freitagen, diesmal im April statt. Die teilnehmenden Restaurants in verschiedenen Zonen der Gemeinde Calvià bieten dabei Menüs zu Sonderpreisen (12/14/16 Euro) an. Freitag, 5. April: El Toro, Peguera, Cala Fornells Freitag, 12. April: Illetes, Cas Català, Bendinat, Portals Nous, Son Caliu, Costa d'en Blanes Freitag, 19. April: Palmanova,