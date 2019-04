Playa-de-Palma-Gäste ignorieren neue Alkoholregeln

Ungeachtet des bereits geltenden Alkoholverbots jenseits von Bars und Restaurants an der Playa de Palma de Mallorca ist dort das seit Jahren gewohnte zügellose Leben eingekehrt. Reporter der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora beobachteten am besonders warmen letzten April-Wochenende, wie junge deutsche Sauftouristen am Strand und in den Straßen tranken. Polizisten sahen sie nicht.

Auch die altbekannten Masseurinnen und Straßenhändler fanden sich wie in den Jahren zuvor in vernehmbarer Zahl ein.

Eigentlich müssen Ordnungshüter nunmehr Bußgelder bei Alkoholsündern eintreiben. Im Gespräch ist, künftig eine Privatfirma damit zu beauftragen.

Noch vor wenigen Tagen hatten Bürgermeister Antoni Noguera, der deutsche Sänger Peter Wackel und der Unternehmerverband Palma Beach eine Plakatkampagne angekündigt, um die Gäste zu zivilisierterem Feiern zu ermutigen. Parallel dazu müssen Lokalbetreiber Begrenzungen einrichten und darauf hinweisen, Speisen und Getränke nicht auf die Straßen zu nehmen.