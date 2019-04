Gesuchter Verbrecher an Playa de Palma festgenommen

Zwei Polizisten, die sich in jenem Moment außer Dienst befanden, ist am Sonntag ein gesuchter Verbrecher ins Netz gegangen. Die Beamten nahmen auf Mallorca den Mann fest, als er gerade an der Playa de Palma versuchte, einem Urlauber die Geldbörse zu stehlen.

Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen. Er wird gerichtlich wegen verschiedenen Vergehen auf Mallorca und in anderen Teilen Spaniens gesucht. Insgesamt 56 Mal wurde er bereits festgenommen, zudem hält er sich illegal im Land auf und verwendet fünf verschiedene Identitäten. (cls)