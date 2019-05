Guardia Civil richtet Revier mitten in Punta Ballena ein

Die Guardia Civil wird ein Revier in einem der im Sommer gefährlichsten Areale auf Mallorca einrichten, nämlich in Punta Ballena. Das teilte die zuständige Gemeinde Calvià am Donnerstag mit. Dort kommt es regelmäßig im Sommer zu Zwischenfällen. Punta Ballena ist teil von Magaluf, wo es besonders viele junge und trinkfreudige Briten hinzieht.

Die Polizisten des "bewaffneten Instituts", wie die Guardia Civil in Spanien genannt wird, ziehen in das Tourismusbüro ein. Sie gelten in Spanien traditionell als erheblich durchsetzungsstärker als etwa Lokalpolizisten.