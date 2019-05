Polizisten entdecken vor allem in Arenal Dutzende verlassene Autos

Lokalpolizisten von Llucmajor haben auf dem Gebiet der Gemeinde innerhalb von 20 Tagen 73 verlassene Fahrzeuge aufgespürt. Die meisten wurden in Arenal gefunden. 26 Beamte waren ausgeschwärmt, um sich in den Straßen des bei Deutschen beliebten Ferienortes und auch in anderen Orten der Gemeinde umzuschauen.

Den Besitzern wurden einer Pressemitteilung vom Donnerstag zufolge bereits Schreiben zugestellt, in denen sie aufgefordert werden, die Fahrzeuge schleunigst zu entfernen. Sollten sie dies nicht tun, müssen sie 85 Euro für den Abschleppwagen und täglich 10 Euro für die "Aufbewahrung" bezahlen. Hinzu kommen 200 Euro Bußgeld.